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В России создали комплекс «охоты» за операторами FPV-дронов ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России разработан комплекс «охоты» за украинскими операторами БПЛА «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки, сообщил РИА Новости разработчик данного изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

Источник: Соцсети

«Мы разработали и уже начали испытания комплекса “Кобра”, который предназначен для поиска операторов БПЛА противника. Разработка способна вычислять сигнал расчетов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов и наносить их координаты на карту в режиме реального времени. Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает “Кобру” удобной и простой в эксплуатации», — сказал он.

По словам разработчика «Кобры», актуальность данного изобретения обусловлена тем, что сегодня операторы БПЛА являются одной из наиболее приоритетных целей на фронте, при этом обнаружить их крайне сложно.

В настоящее время «Кобра» готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего система будет доработана и пойдет в серийное производство.