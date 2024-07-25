В России создали комплекс «охоты» за операторами FPV-дронов ВСУ

«Мы разработали и уже начали испытания комплекса “Кобра”, который предназначен для поиска операторов БПЛА противника. Разработка способна вычислять сигнал расчетов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов и наносить их координаты на карту в режиме реального времени. Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает “Кобру” удобной и простой в эксплуатации», — сказал он.