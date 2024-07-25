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Пожар произошел на рынке в Таразе (видео)

Минувшим вечером огнеборцы Жамбылской области ликвидировали возгорание контейнеров на рынке в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров случилось на рынке «Жибек Жолы».

Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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