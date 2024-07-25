Пожар произошел на рынке в Таразе (видео)

Горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров случилось на рынке «Жибек Жолы».
Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Минувшим вечером огнеборцы Жамбылской области ликвидировали возгорание контейнеров на рынке в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров случилось на рынке «Жибек Жолы».
Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.