Мужчина утонул на необорудованном пляже в Приморье

Семья отправилась на пляж на реке Малиновка. Во время купания трое людей начали тонуть. Что произошло во время плавания — в прокуратуре не уточнили. Мужчина, по всей видимости, начал кричать, чтобы привлечь внимание друг отдыхающих. К ним ринулись люди и спасли мальчишек.