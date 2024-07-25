Мужчина утонул на необорудованном пляже в Приморье

В районе Медвежий Дальнереченского района Приморского края 44-летний мужчина привел 11-летнего и 9-летнего племянников на необорудованный пляж. Все трое начали тонуть, на помощь пришли другие отдыхающие, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Семья отправилась на пляж на реке Малиновка. Во время купания трое людей начали тонуть. Что произошло во время плавания — в прокуратуре не уточнили. Мужчина, по всей видимости, начал кричать, чтобы привлечь внимание друг отдыхающих. К ним ринулись люди и спасли мальчишек.
К сожалению, помочь дяде не удалось, он утонул. На место происшествия приехали полицейские и прокурор. Дальнереченская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего. С ребятами провели профилактические беседы и объяснили, что плавать на необорудованных пляжах не следует.
Специалисты также обратились ко всем родителям с просьбой объяснить детям, как правильно вести себя на водоемах и где нужно купаться.
Ранее «КП» писала о подростке, который утонул во время отдыха с девушкой. Водолазы нашли его тело.