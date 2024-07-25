В Приангарье вертолет МЧС эвакуировал лесозаготовителей с затопленной территории

«Воздушная техника работает в подтопленных районах», — проинформировали в региональном главке МЧС.
Паводок заметно осложнил ситуацию на дорогах. В частности, нарушено сообщение с тремя населенными пунктами Нижнеудинского района, ограничена возможность проезда в два поселения Тайшетского района. Хотя сейчас подтопленных домов здесь нет, не исключено, что уровень рек еще поднимется — в ближайшие дни дожди, вероятно, не прекратятся.
Отметим, вчера стало известно о разрушении речным потоком части дороги и моста через реку Хингуйка. В регионе уже несколько дней действует режим повышенной готовности для органов власти и специальных служб.