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В Приангарье вертолет МЧС эвакуировал лесозаготовителей с затопленной территории

Ми-8 Министерства чрезвычайных ситуаций эвакуировал пятерых работников одного из лесозаготовительных хозяйств Иркутской области — его территорию подтопили воды реки Уит, разлившейся из-за дождей.

Источник: РИА "Новости"

«Воздушная техника работает в подтопленных районах», — проинформировали в региональном главке МЧС.

Паводок заметно осложнил ситуацию на дорогах. В частности, нарушено сообщение с тремя населенными пунктами Нижнеудинского района, ограничена возможность проезда в два поселения Тайшетского района. Хотя сейчас подтопленных домов здесь нет, не исключено, что уровень рек еще поднимется — в ближайшие дни дожди, вероятно, не прекратятся.

Отметим, вчера стало известно о разрушении речным потоком части дороги и моста через реку Хингуйка. В регионе уже несколько дней действует режим повышенной готовности для органов власти и специальных служб.

МЧС