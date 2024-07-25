В Прикамье похоронят гранатомётчика Даниила Безгодова, погибшего на СВО

Даниил родился 22 августа 2002 года в деревне Мухино Верещагинского округа. Когда юноша окончил Сепычёвскую школу, его семья переехала в Пермь. Молодой человек работал в различных сетевых магазинах. Когда началась спецоперация, он не смог остаться в стороне и отправился «за ленточку».