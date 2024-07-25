В Прикамье похоронят гранатомётчика Даниила Безгодова, погибшего на СВО

Похороны 21-летнего грантомётчика Даниила Безгодова, погибшего в бою на СВО, пройдут в Верещагинском округе Пермского края 25 июля, сообщили в местной администрации.
Даниил родился 22 августа 2002 года в деревне Мухино Верещагинского округа. Когда юноша окончил Сепычёвскую школу, его семья переехала в Пермь. Молодой человек работал в различных сетевых магазинах. Когда началась спецоперация, он не смог остаться в стороне и отправился «за ленточку».
5 июля рядовой, гранатомётчик мотострелкового отделения Даниил Безгодов погиб.
«Глубокие соболезнования всем родным и близким, крепитесь. Верещагинский округ скорбит. Низкий поклон бойцу, верному военной присяге», — говорится в сообщении местных властей.
У погибшего бойца остались сестра и родители.
«Такой молодой, ему ещё жить да жить, соболезную родным и близким», «Мягких облачков, тебе, мальчишка», — пишут верещагинцы в соцсети.
Прощание с Данилом Безгодовым будет проходить в деревне Ивашково на улице Мухинской, 8 с 11:00. Траурный митинг по погибшему запланирован в 11:30. Отпевание молодого человека пройдёт с 12:00 в Предтеченской церкви в селе Сепыч.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о погибшем при выполнении боевых задач на СВО 53-летнем контрактнике из Косинского округа Александре Щукове. Его похороны тоже пройдут 25 июля.