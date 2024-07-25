В СМИ рассказали о возможных сообщниках подорвавшего автомобиль в Москве

«Есть основания полагать, что у Евгения Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление», — заявил источник.
Помимо этого, правоохранители сообщили, что преступление планировалось долгое время, подрыв автомобиля не был следствием спонтанного решения.
«Злоумышленник долго вел слежку за объектом нападения, хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения», — отметили в ведомстве.
Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве накануне. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.
По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Подозреваемый, который заложил взрывчатку, мог, предположительно, приехать к дому военного на такси. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.
Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) РФ рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день россиянин, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, был задержан в Турции. Следствие попросило суд заочно арестовать фигуранта.