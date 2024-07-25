В СМИ рассказали о возможных сообщниках подорвавшего автомобиль в Москве

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) РФ рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день россиянин, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, был задержан в Турции. Следствие попросило суд заочно арестовать фигуранта.