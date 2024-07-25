ФСБ: в Хабаровске задержан агент ГУР после попытки вербовки бойцов гарнизона

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, фигурант через интернет-мессенджер вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником ГУР. Под его контролем обвиняемый выполнял задания по сбору информации в отношении военнослужащих и сотрудников ФСБ Дальневосточного ФО.
«Особенный интерес (для ГУР. — ''Ъ'') представляли лица из числа командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, а также военнослужащие, которым вручена высшая государственная награда ''Герой Российской Федерации''. Собираемая по заданию военной разведки Украины информация, могла быть использована, в том числе для планирования и совершения терактов (убийств)», — говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ России по ВВО проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.