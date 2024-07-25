ФСБ: в Хабаровске задержан агент ГУР после попытки вербовки бойцов гарнизона

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, фигурант через интернет-мессенджер вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником ГУР. Под его контролем обвиняемый выполнял задания по сбору информации в отношении военнослужащих и сотрудников ФСБ Дальневосточного ФО.