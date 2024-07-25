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ФСБ: в Хабаровске задержан агент ГУР после попытки вербовки бойцов гарнизона

Сотрудники военной контрразведки задержали 39-летнего жителя Хабаровска, оказывавшего помощь ГУР Минобороны Украины, сообщило УФСБ по Восточному военному округу. Ему инкриминируется госизмена (ст. 275 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ч. 1, ст. 205.1). Следствие располагает данными о его попытках склонить группу военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину для вступления в «Легион ''Свобода России''» (организация признана террористической, запрещена на территории РФ).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, фигурант через интернет-мессенджер вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником ГУР. Под его контролем обвиняемый выполнял задания по сбору информации в отношении военнослужащих и сотрудников ФСБ Дальневосточного ФО.

«Особенный интерес (для ГУР. — ''Ъ'') представляли лица из числа командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, а также военнослужащие, которым вручена высшая государственная награда ''Герой Российской Федерации''. Собираемая по заданию военной разведки Украины информация, могла быть использована, в том числе для планирования и совершения терактов (убийств)», — говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ России по ВВО проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ФСБ