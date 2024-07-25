Хабаровчанку обманули интернет-мошенники при покупке лекарства

В Хабаровске 24 июля в полицию обратилась жительница Индустриального района, 1990 года рождения, ставшая жертвой интернет-мошенничества, сообщает «АиФ-Дальинфрм».
Женщина увидела рекламу о продаже лекарства от клещей в мессенджере и связалась с продавцом. Тот попросил перевести половину стоимости товара в размере 3600 рублей, обещая отправить лекарство после получения оплаты.
Однако вскоре продавец сообщил, что товар задерживается, и предложил вернуть деньги. Для этого он прислал ссылку, где жительница должна была ввести свои банковские реквизиты. Ничего не подозревая, женщина заполнила форму, после чего с её счёта списали ещё 4000 рублей. Общий ущерб составил 7600 рублей.
Полиция напоминает, что при совершении покупок в интернете следует быть предельно осторожными. Не стоит переходить по ссылкам от незнакомых людей и тем более заполнять там свои банковские данные. Не передавайте коды и реквизиты, чтобы не стать жертвой мошенников.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.