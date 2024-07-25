Хабаровчанку обманули интернет-мошенники при покупке лекарства

Однако вскоре продавец сообщил, что товар задерживается, и предложил вернуть деньги. Для этого он прислал ссылку, где жительница должна была ввести свои банковские реквизиты. Ничего не подозревая, женщина заполнила форму, после чего с её счёта списали ещё 4000 рублей. Общий ущерб составил 7600 рублей.