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Группировка войск «Запад» за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бойцы российской группировки «Запад» за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки (“Запад” — Прим. Ред.) овладели 35 опорными пунктами противника», — сказал он.

Бойцы группировки при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. В воскресенье российские войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Как заявил в среду немецкий журналист Юлиан Репке, украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.

* Запрещенная в России террористическая организация.