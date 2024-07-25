«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки (“Запад” — Прим. Ред.) овладели 35 опорными пунктами противника», — сказал он.
Бойцы группировки при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. В воскресенье российские войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Как заявил в среду немецкий журналист Юлиан Репке, украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
* Запрещенная в России террористическая организация.