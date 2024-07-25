Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО

«Мне нравится моя снайперская работа. С самого начала я был снайпером. Пехота пошла на штурм, а мы их прикрывали. На нас по рации вышли, сказали, что из-за пулемета противника штурмовики пройти лесополку не могут, надо снять пулеметчика. Мы скрытно дошли до штурмовиков, начали наблюдать, и как только пулеметчик показался, очень быстро его сняли. А пехота пошла вперед», — рассказал командир отделения роты снайперов с позывным «Мажор».