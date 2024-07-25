Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО

«Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр” из Тувы скрытно уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет противника, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских разведывательных и ударных дронов, снайперы уничтожили цели противника на дистанции около 1000 метров.
«Мне нравится моя снайперская работа. С самого начала я был снайпером. Пехота пошла на штурм, а мы их прикрывали. На нас по рации вышли, сказали, что из-за пулемета противника штурмовики пройти лесополку не могут, надо снять пулеметчика. Мы скрытно дошли до штурмовиков, начали наблюдать, и как только пулеметчик показался, очень быстро его сняли. А пехота пошла вперед», — рассказал командир отделения роты снайперов с позывным «Мажор».