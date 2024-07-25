Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт

«Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка выполнили взлет с аэродрома базирования. Выполнили полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности. Стреляли неуправляемым ракетным вооружением С-8 КОМ. По докладу передового авианаводчика цель была поражена. После чего выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. Полет прошел без инцидентов и каких-либо происшествий», — цитируется в сообщении штурман Ка-52М Александр.