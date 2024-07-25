Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка выполнили взлет с аэродрома базирования. Выполнили полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности. Стреляли неуправляемым ракетным вооружением С-8 КОМ. По докладу передового авианаводчика цель была поражена. После чего выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. Полет прошел без инцидентов и каких-либо происшествий», — цитируется в сообщении штурман Ка-52М Александр.