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Люди паниковали, пациентов переселяли: горбольница загорелась в Артеме

В Артеме загорелась горбольница № 1, людей переместили в другие палаты.

В районе 11 часов утра в городской больнице № 1 в Артеме загорелась палата интенсивной терапии реанимационного отделения, расположенного на первом этаже здания. Делом заинтересовалась прокуратура, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, они быстро локализовали очаг возгорания и потушили огонь. Персонал больницы незамедлительно переместил пациентов в другие палаты.

Причины пожара устанавливаются. Делом занялась прокуратура: специалисты проверят, какие меры принимаются в медучреждении для соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее «КП» писала о пожаре в строящейся школе-долгострое на Патрокле. Пострадала площадь в районе 50 квадратных метров.

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