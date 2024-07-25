Люди паниковали, пациентов переселяли: горбольница загорелась в Артеме

В районе 11 часов утра в городской больнице № 1 в Артеме загорелась палата интенсивной терапии реанимационного отделения, расположенного на первом этаже здания. Делом заинтересовалась прокуратура, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, они быстро локализовали очаг возгорания и потушили огонь. Персонал больницы незамедлительно переместил пациентов в другие палаты.
Причины пожара устанавливаются. Делом занялась прокуратура: специалисты проверят, какие меры принимаются в медучреждении для соблюдения требований пожарной безопасности.
Ранее «КП» писала о пожаре в строящейся школе-долгострое на Патрокле. Пострадала площадь в районе 50 квадратных метров.