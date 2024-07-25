Водитель «Ленд Крузера» насмерть сбил пешехода в Саянске

ДТП со смертельным исходом произошло на выезде из города Саянск. Водитель японской иномарки «Тойота Ленд Крузер» двигался по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Зиминского района. На седьмом километре он наехал на переходившего дорогу мужчину. Известно, что погибший был одет в темную одежду без светоотражателей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.