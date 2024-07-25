Водитель «Ленд Крузера» насмерть сбил пешехода в Саянске

ДТП со смертельным исходом произошло на выезде из города Саянск. Водитель японской иномарки «Тойота Ленд Крузер» двигался по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Зиминского района. На седьмом километре он наехал на переходившего дорогу мужчину. Известно, что погибший был одет в темную одежду без светоотражателей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— ПДД обязывают пешеходов, передвигающихся вне населенного пункта в темное время суток, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, — напомнили инспекторы.
Всего с начала 2024 года на дорогах Иркутской области погибли восемь пешеходов и трое получили травмы, при прогулках возле проезжих частей в темное время суток.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 26-летний водитель грузовика погиб в аварии. Авто съехала с дороги на обочину из-за чего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.