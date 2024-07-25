В Артеме произошло возгорание в городской больнице № 1

Напомним, во Владивостоке произошел пожар в одной из аудиторий ВВГУ. Загорелось помещение, расположенное на пятом этаже университета. Огонь охватил примерно 20 квадратных метров. В результате происшествия была проведена оперативная эвакуация около 450 человек.

