В Артеме произошло возгорание в городской больнице № 1

Пожар возник в палате интенсивной терапии реанимационного отделения, расположенного на первом этаже здания. Его площадь составила порядка 10 квадратных метров. Возгорание оперативно локализовали огнеборцы ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Персонал больницы переместил пациентов в другие палаты. Причины пожара устанавливаются. Прокуратура Артёма даст оценку полноте мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте здравоохранения. Также на контроле надзорного ведомства стоит законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
Напомним, во Владивостоке произошел пожар в одной из аудиторий ВВГУ. Загорелось помещение, расположенное на пятом этаже университета. Огонь охватил примерно 20 квадратных метров. В результате происшествия была проведена оперативная эвакуация около 450 человек.