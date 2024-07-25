10 лесных пожаров потушил в Иркутской области за сутки

Борьба с огнем завершилась на 10 участках в лесах Иркутской области. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в Бодайбинском районе потушили пожар возникший из-за гроз, а также в Катангском районе. Под контролем находится пламя в Киренском районе на площади 15 гектаров.
— На утро 25 июля перешло 14 лесных пожаров, возникших из-за гроз, на общей площади 3681 гектар: семь — в Бодайбинском районе, пять — в Мамско-Чуйском, два — в Киренском, — пояснили в правительстве региона.
Чтобы усмирить пламя, потребовалось привлечь более 400 специалистов. За обстановкой в лесах следят три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что река Бирюса подтопила автомобильную дорогу в Тайшетском районе. Водителей просят отказаться, в ближайшее время, от поездок в направлении населенного пункта Сереброво.