10 лесных пожаров потушил в Иркутской области за сутки

Борьба с огнем завершилась на 10 участках в лесах Иркутской области. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в Бодайбинском районе потушили пожар возникший из-за гроз, а также в Катангском районе. Под контролем находится пламя в Киренском районе на площади 15 гектаров.