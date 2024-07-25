В Моховом переулке загорелся жилой дом

В Екатеринбурге вечером 24 июля произошел пожар в частном секторе Уралмаша. Сообщение о возгорании на переулке Моховом поступило на пульт диспетчера в 22:56. На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.
— На площади 120 квадратных метров сгорели надворные постройки, повреждена кровля частного жилого дома, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Информации о пострадавших нет. В 23:19 огонь локализовали. В 23:23 открытое горение уже было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили 25 июля в 00:56.