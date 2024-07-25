В Моховом переулке загорелся жилой дом

В Екатеринбурге вечером 24 июля произошел пожар в частном секторе Уралмаша. Сообщение о возгорании на переулке Моховом поступило на пульт диспетчера в 22:56. На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.