NORAD отследило полет военных самолетов РФ и КНР в нейтральной зоне у Аляски

РФ и КНР неоднократно проводили совместные патрулирования, в том числе морские. 14 июля минобороны Китая заявило, что совместное морское патрулирование КНР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не направлено против третьих сторон. В ведомстве указали, что четвертое по счету совместное морское патрулирование в водах западной и северной частях Тихого океана начато в соответствии с годовым планом и договоренностями между двумя государствами.