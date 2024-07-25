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NORAD отследило полет военных самолетов РФ и КНР в нейтральной зоне у Аляски

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) в среду, 24 июля, заявило, что зафиксировало пролет у Аляски двух российских и двух китайских военных самолетов.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило и отследило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

При этом в NORAD отметили, что самолеты «оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США».

РФ и КНР неоднократно проводили совместные патрулирования, в том числе морские. 14 июля минобороны Китая заявило, что совместное морское патрулирование КНР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не направлено против третьих сторон. В ведомстве указали, что четвертое по счету совместное морское патрулирование в водах западной и северной частях Тихого океана начато в соответствии с годовым планом и договоренностями между двумя государствами.