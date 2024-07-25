Во Владивостоке ликвидирован наркопритон

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Приморскому краю пресекли деятельность наркопритона в одной из квартир на улице Шошина во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 36-летняя женщина, проживающая в указанной квартире. Установлено, что она регулярно предоставляла своё жильё наркозависимым для приготовления и употребления наркотических средств.
В ходе обыска в квартире были найдены и изъяты предметы, используемые для наркозависимости, а также сверток с неизвестным веществом, предположительно наркотическим. Последующая экспертиза подтвердила, что в свертке содержался синтетический наркотик мефедрон весом около 1 грамма.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, предусматривающее наказание до 4 лет лишения свободы.
Также задержаны трое лиц, посещавших эту квартиру. Они были направлены на медицинское освидетельствование и затем привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.
Напомним, в Приморье иностранца осудили за попытку продажи более 100 свёртков с героином. Партизанский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края. В судебном заседании установлено, что 35-летний осужденный пытался распространить героин и его производные общей массой более 35 гр, используя интернет для организации сбыта. При аресте в декабре 2023 года в такси по дороге из Находки в Партизанск у него было обнаружено 95 свертков с наркотиками. Дополнительные 22 свертка были найдены у него дома, уже готовые к продаже.
Кроме того, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (0) кинологи и специально обученная поиску наркотических веществ собака Альф приняли участие в обыске жилого дома вместе с сотрудниками полиции. Был найден тайник с героином в крупном размере.