Во Владивостоке ликвидирован наркопритон

Напомним, в Приморье иностранца осудили за попытку продажи более 100 свёртков с героином. Партизанский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края. В судебном заседании установлено, что 35-летний осужденный пытался распространить героин и его производные общей массой более 35 гр, используя интернет для организации сбыта. При аресте в декабре 2023 года в такси по дороге из Находки в Партизанск у него было обнаружено 95 свертков с наркотиками. Дополнительные 22 свертка были найдены у него дома, уже готовые к продаже.