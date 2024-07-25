Журналист Эван Гершкович ждет перевода своего приговора на английский язык

Так как он является иностранным гражданином, во время судебного процесса его должен сопровождать переводчик, и текст приговора тоже должен быть переведен на родной язык подсудимого. Также в суде добавили, что еще не получили жалобы приговора и защиты на приговор.
Напомним, по версии следствия, в марте 2023 года журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Следствие считает, что незаконные действия Гершкович «совершал с соблюдением тщательных мер конспирации». На прошлой неделе, 19 июля, Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам исправительной колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж).