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Журналист Эван Гершкович ждет перевода своего приговора на английский язык

Осужденный по обвинению в шпионаже американский журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович ожидает перевода своего приговора с русского на английский язык, сообщили ТАСС в Свердловском областном суде.

Источник: Коммерсантъ

Так как он является иностранным гражданином, во время судебного процесса его должен сопровождать переводчик, и текст приговора тоже должен быть переведен на родной язык подсудимого. Также в суде добавили, что еще не получили жалобы приговора и защиты на приговор.

Напомним, по версии следствия, в марте 2023 года журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Следствие считает, что незаконные действия Гершкович «совершал с соблюдением тщательных мер конспирации». На прошлой неделе, 19 июля, Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам исправительной колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж).