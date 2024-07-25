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В Екатеринбурге экстренно сел самолёт, летевший из Красноярска в Петербург

Одной из пассажирок на борту стало плохо.

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт, летевший из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Рейс авиакомпании NordStar следовал из Красноярска в Санкт-Петербург. Внеплановую посадку пришлось совершить из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Борт встретили медики, женщину госпитализировали.

После остановки рейс вновь вылетел, приземлившись в Санкт-Петербурге в примерно полночь.

Ранее сообщалось о том, что борт авиакомпании Air India вернёт пассажирам, которые сутки провели в аэропорту Красноярска, деньги за полёт. Они летели из Дели в Сан-Франциско, но воздушное судно экстренно приземлилось.