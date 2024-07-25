В Красноярском крае 10-месячная девочка отравилась мышиным ядом

Все произошло в Канском районе вечером 24 июля. Девочка находилась дома вместе с матерью, но это ее не уберегло. В роковой момент ребенок ползал на кухне, когда женщина готовила ужин, и нашел кусочек мышиного яда на полу. Он выпал из приоткрытого шкафа. Девочка разжевала химикат.