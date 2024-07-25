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В Красноярском крае 10-месячная девочка отравилась мышиным ядом

О происшествии рассказали в ГУ МВД России по краю.

Все произошло в Канском районе вечером 24 июля. Девочка находилась дома вместе с матерью, но это ее не уберегло. В роковой момент ребенок ползал на кухне, когда женщина готовила ужин, и нашел кусочек мышиного яда на полу. Он выпал из приоткрытого шкафа. Девочка разжевала химикат.

Вскоре мать заметила, что на одежде ее дочки находятся крошки отравы — пестицида. Она вызвала фельдшера, а после отвезла ребенка в больницу. Девочку госпитализировали с отравлением, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Семья ребенка полная, ранее не стояла на учетах. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и напоминают о том, что важно хранить яды и бытовую химию подальше от детей.