Воровали ГСМ тоннами: на объекте Qarmet задержали преступную группу

Пострадавшей стороной оказалось представительство АО Qarmet, констатировали в полиции.
«Установлено, что члены данной группы осуществляли свои преступные намерения длительное время — по сведениям потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 миллионов тенге».
По его словам, совместно со службой безопасности АО Qarmet полицейские проверяют на причастность к совершению хищений ГСМ работников предприятия, в том числе охранной службы.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания, однако их число и другие подробности в полиции не разглашают. Проводится досудебное расследование.