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Воровали ГСМ тоннами: на объекте Qarmet задержали преступную группу

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Почти криминальный боевик случился в Акмолинской области — полицейские обезвредили преступную группу, которая занималась хищениями ГСМ, передает Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Пострадавшей стороной оказалось представительство АО Qarmet, констатировали в полиции.

«Установлено, что члены данной группы осуществляли свои преступные намерения длительное время — по сведениям потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 миллионов тенге».

сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По его словам, совместно со службой безопасности АО Qarmet полицейские проверяют на причастность к совершению хищений ГСМ работников предприятия, в том числе охранной службы.

«В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято около 5,5 тонн дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу», — добавил Алпыс.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания, однако их число и другие подробности в полиции не разглашают. Проводится досудебное расследование.