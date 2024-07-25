С участником спецоперации простились в Жигаловском районе

С бойцом СВО простились в Жигаловском районе. В память о Вячеславе Манзунине прошел траурный митинг. Как сообщает пресс-служба администрации района мужчина героически погиб при выполнении задач в возрасте 45-лет.
— Он вырос в большой, дружной многодетной семье. В 1996 году окончил школу и вскоре овладел профессией автомеханика. Вячеслав Юрьевич проявлял большой интерес к различным видам техники, любил рыбалку, а также был трудолюбивым, заботливым отцом и любящим мужем, — поделились в администрации.
Мужчина отправился «за ленточку» еще в 2022 году. Он служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения. Он вернулся к семье в прошлом году, но после недолгого отпуска вновь ушел на передовую.
Боец был награжден медалями «За взятие Соледара», «За отвагу», «Крест за ранение l степени».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО простятся в Усть-Кутском районе. Мужчина героически отдал жизнь за защиту Родины.