С участником спецоперации простились в Жигаловском районе

— Он вырос в большой, дружной многодетной семье. В 1996 году окончил школу и вскоре овладел профессией автомеханика. Вячеслав Юрьевич проявлял большой интерес к различным видам техники, любил рыбалку, а также был трудолюбивым, заботливым отцом и любящим мужем, — поделились в администрации.