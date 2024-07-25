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В Уфе неизвестный выбросил собаку из автомобиля и уехал

Горожане просят полицию наказать его.

На улице Минской в Демском районе Уфы неизвестный мужчина выбросил из своего автомобиля «Лада Гранта» породистую собаку и уехал.

«Все произошло на моих глазах. Парень при мне бросил собаку и уехал. Он по улице метался, не обращал внимания на меня. Если только ловить, но в таком его состоянии непонятно, как отреагирует, а я с ребенком. Я ждала, пока успокоится, в итоге он умчался во дворы. Планирую сегодня по тому району покататься», — рассказала очевидец произошедшего Евгения.

Она засняла инцидент на видео и сделала фото номера автомобиля. Жители Уфы собираются написать заявление в правоохранительные органы, чтобы они нашли и наказали бессердечного владельца.