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Вооруженный москвич шокировал и ограбил жителя Челябинской области

В Челябинской области поймали грабителя, испугавшего мужчину ножом.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области на мужчину напал грабитель. Бандит грозил своей жертве ножом, сильно напугал и отобрал 5 тыс. рублей.

— Потерпевший, находившийся в состоянии шока, сообщил о случившемся в полицию только через сутки, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Черты грабителя так четко врезались в память троичанина, что он сумел в деталях описать полицейским внешность злодея. По приметам грабителя вскоре разыскали и задержали. Это оказался 31-летний житель Москвы.

В отношении гостя из столицы возбудили уголовное дело о разбое.