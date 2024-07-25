Вооруженный москвич шокировал и ограбил жителя Челябинской области

В Троицке Челябинской области на мужчину напал грабитель. Бандит грозил своей жертве ножом, сильно напугал и отобрал 5 тыс. рублей.
— Потерпевший, находившийся в состоянии шока, сообщил о случившемся в полицию только через сутки, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Черты грабителя так четко врезались в память троичанина, что он сумел в деталях описать полицейским внешность злодея. По приметам грабителя вскоре разыскали и задержали. Это оказался 31-летний житель Москвы.
В отношении гостя из столицы возбудили уголовное дело о разбое.