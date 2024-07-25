Замглавы иркутского Следкома назвал район, пронизанный коррупцией

«Коррупционные преступления выявляются в ходе кропотливой работы оперативников. Если разделить преступления по группам, то в основном они связаны с незаконным обогащением и назначением “мёртвых” душ. Другая группа преступлений связана с освоением бюджетных средств на строительство объектов, когда власти подписывают акты о сдачи невыполненного объекта. Взяточничества в чистом виде — немного», — сказал Ринат Ямалиев, отметив, что преступлений в сфере коррупции больше не стало, просто правоохранители научились их выявлять.