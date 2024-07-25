Замглавы иркутского Следкома назвал район, пронизанный коррупцией

В частности, в эфире программы «Вести» замруководителя Следкома по Иркутской области Ринат Ямалиев объяснил, почему вдруг в регионе резко выросло число уголовных дел в отношении чиновников.
«Коррупционные преступления выявляются в ходе кропотливой работы оперативников. Если разделить преступления по группам, то в основном они связаны с незаконным обогащением и назначением “мёртвых” душ. Другая группа преступлений связана с освоением бюджетных средств на строительство объектов, когда власти подписывают акты о сдачи невыполненного объекта. Взяточничества в чистом виде — немного», — сказал Ринат Ямалиев, отметив, что преступлений в сфере коррупции больше не стало, просто правоохранители научились их выявлять.
По его словам, самой коррумпированной точкой на карте Приангарья на сегодняшний день является Тулун:
«Территория пронизана коррупцией. Все преступления в основном связаны с паводками в 2019 году. Государство выделило огромные финансовые средства, чтобы восстановить права людей, которые пострадали от паводка. Есть люди, которые воспользовались ситуацией в корыстных целях. У нас десятки возбужденных дел из-за коррупционных преступлений, совершённых в составе организованных групп с участием должностных лиц администрации», — рассказал Ринат Ямалиев.
Напомним, началом целой серии задержаний чиновников в Тулуне стал арест мэра Юрия Карих.