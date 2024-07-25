Автобус упал в шахту в Павлодарской области: спасатели добрались до машины

«Вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей».
Однако из-за разыгравшейся непогоды — дождя и ветра — а также сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью, напомнили в акимате.
«Сегодня с 05.00 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо».
Тело четвертого спасателя, 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова, пока не найдено, добавили в акимате.
«Надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат».