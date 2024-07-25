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Автобус упал в шахту в Павлодарской области: спасатели добрались до машины

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Автобус спасателей, который провалился полгода назад в шахту на руднике в Павлодарской области, наконец обнаружили, сообщили в акимате Павлодарской области.

Источник: Пресс-служба акима Павлодарской области

«Вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей».

указывается в сообщении.

Однако из-за разыгравшейся непогоды — дождя и ветра — а также сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью, напомнили в акимате.

«Сегодня с 05.00 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо».

говорится в сообщении.

Тело четвертого спасателя, 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова, пока не найдено, добавили в акимате.

«Надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат».

подчеркивается в сообщении.