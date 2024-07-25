Замглавы департамента мэрии Красноярска хотят отправить в колонию за махинации с землей

Чиновница знала о несоразмерности территории и постройки на ней, но все равно сделала перераспределение и передала участок без проведения торгов по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости. Незаконное отчуждение территории нанесло муниципалитету ущерб в размере 7,7 млн рублей. Свою вину женщина не признала и заявила, что не имеет никакого отношения к делу.