Замглавы департамента мэрии Красноярска хотят отправить в колонию за махинации с землей

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Представители надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что в 2020 году руководитель ООО «Бенефит» обратился в департамент муниципального имущества и земельных отношений городской администрации, желая сделать перераспределение своего земельного участка и расширить его до 11,7 тыс. квадратных метров. Территория предназначалась для автотехцентра.
Чиновница знала о несоразмерности территории и постройки на ней, но все равно сделала перераспределение и передала участок без проведения торгов по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости. Незаконное отчуждение территории нанесло муниципалитету ущерб в размере 7,7 млн рублей. Свою вину женщина не признала и заявила, что не имеет никакого отношения к делу.
«Считаю, что к рассмотрению первоначального заявления ООО “Бенефит” я отношения не имею. Документов о предоставлении участка в собственность я не видела», — заявила чиновница.
Прокурор края утвердил обвинение о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Женщине грозит до 4 лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Также по иску прокурора суд признал договор купли-продажи и соглашение о перераспределении земельного участка недействительными. На имущество обвиняемой стоимостью 2,5 млн рублей был наложен арест.