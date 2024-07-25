«Какого черта?» В Германии поразились удару по колонне украинских солдат

На записи, распространившейся в соцсетях, видно как по украинским солдатам, которые идут тесным строем в колонне, прилетает мина, после чего многие из бойцов падают, а остальные разбегаются.
«Какого черта? Это верная смерть», — прокомментировал видео Репке.
Журналист усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров и предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Он отметил, что, находясь в зоне боевых действий, ему объяснили необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.
Ранее Репке признал, что украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.