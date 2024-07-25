Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какого черта?» В Германии поразились удару по колонне украинских солдат

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ.

Источник: © РИА Новости

На записи, распространившейся в соцсетях, видно как по украинским солдатам, которые идут тесным строем в колонне, прилетает мина, после чего многие из бойцов падают, а остальные разбегаются.

«Какого черта? Это верная смерть», — прокомментировал видео Репке.

Журналист усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров и предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Он отметил, что, находясь в зоне боевых действий, ему объяснили необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.

Ранее Репке признал, что украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.