В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — уточнили в Минобороны РФ.