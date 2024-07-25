Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских БПЛА

В пресс-службе Министерства обороны РФ обнародовали данные о числе украинских дронов, перехваченных и уничтоженных в небе над российскими регионами в ночь с 24 на 25 июля.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что в общей сложности было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над тремя регионами РФ, а также над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — уточнили в Минобороны РФ.

Также в акватории Черного моря были ликвидированы два безэкипажных катера, направлявшихся в в сторону Крымского полуострова.