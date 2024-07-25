В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских БПЛА

В ведомстве отметили, что в общей сложности было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над тремя регионами РФ, а также над акваторией Черного моря.
«В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — уточнили в Минобороны РФ.
Также в акватории Черного моря были ликвидированы два безэкипажных катера, направлявшихся в в сторону Крымского полуострова.