Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сжег машину после наезда на школьницу. Молодой водитель иномарки сбил 13-летнего подростка в Бурятии

Водитель без прав сбил 13-летнюю школьницу в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

Девочка-подросток попала в больницу после аварии в одном из районов Бурятии. Все произошло 24 июля около семи часов вечера. 23-летний молодой человек ехал за рулем иномарки «Ниссан Пульсар» по улице Набережной города Кяхта республики Бурятия.

— Мужчина совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего покинул место происшествия, — сообщает пресс-служба УГИБДД Бурятии.

13-летнюю школьницу сразу отвезли в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь. В это время сбежавший водитель пытался замести следы ДТП.

— Испугавшись содеянного, мужчина выехал на окраину города и в лесном массиве сжег транспортное средство. В дальнейшем он был задержан, вину в совершенной аварии признал, — поделились в УГИБДД Бурятии.

Известно, что у парня не было водительского удостоверения. Почему он решил сесть за руль без разрешающего документа не известно.

Всего за одни сутки по республики Бурятия было зафиксировано более 340 нарушений ПДД, в том числе езда в пьяном виде и управление авто без прав.