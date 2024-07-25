Сжег машину после наезда на школьницу. Молодой водитель иномарки сбил 13-летнего подростка в Бурятии

Девочка-подросток попала в больницу после аварии в одном из районов Бурятии. Все произошло 24 июля около семи часов вечера. 23-летний молодой человек ехал за рулем иномарки «Ниссан Пульсар» по улице Набережной города Кяхта республики Бурятия.
— Мужчина совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего покинул место происшествия, — сообщает пресс-служба УГИБДД Бурятии.
13-летнюю школьницу сразу отвезли в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь. В это время сбежавший водитель пытался замести следы ДТП.
— Испугавшись содеянного, мужчина выехал на окраину города и в лесном массиве сжег транспортное средство. В дальнейшем он был задержан, вину в совершенной аварии признал, — поделились в УГИБДД Бурятии.
Известно, что у парня не было водительского удостоверения. Почему он решил сесть за руль без разрешающего документа не известно.
Всего за одни сутки по республики Бурятия было зафиксировано более 340 нарушений ПДД, в том числе езда в пьяном виде и управление авто без прав.