Омский губернатор Хоценко предупредил о мошеннических видеозвонках от его имени

Мошенники начали звонить по видео от имени губернатора Виталия Хоценко в мессенджерах. Видеозвонки поступили ряду знакомых главы региона.
По словам губернатора, обычно он не пользуется видеозвонками.
«Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Глава региона призвал омичей сообщать от подобных звонках в полицию по телефону — 102.
В начале апреле этого года мошенники уже рассылали текстовые сообщения от имени Виталия Хоценко. Позже выбор злоумышленников пал на министра спорта Омской области Ивана Колесника.