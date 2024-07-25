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Омский губернатор Хоценко предупредил о мошеннических видеозвонках от его имени

Подобные звонки поступили ряду знакомых главы региона.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали звонить по видео от имени губернатора Виталия Хоценко в мессенджерах. Видеозвонки поступили ряду знакомых главы региона.

По словам губернатора, обычно он не пользуется видеозвонками.

«Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Глава региона призвал омичей сообщать от подобных звонках в полицию по телефону — 102.

В начале апреле этого года мошенники уже рассылали текстовые сообщения от имени Виталия Хоценко. Позже выбор злоумышленников пал на министра спорта Омской области Ивана Колесника.