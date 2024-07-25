«24 июля зарегистрировано и расследуется уголовное дело по факту смерти 27-летнего работника одного из учреждений города Атырау», — сообщили в управлении полиции Атырау.
Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза.
Атырау. 25 июля. КазТАГ — По факту гибели рабочего начато расследование в Атырау, сообщает AtyrauPress.
«24 июля зарегистрировано и расследуется уголовное дело по факту смерти 27-летнего работника одного из учреждений города Атырау», — сообщили в управлении полиции Атырау.
Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза.