Смертельное ДТП в Каракалпакстане унесло жизни восьми человек. Видео

Четырех пассажиров Cobalt, жителей Кунградского и Муйнакского районов в возрасте 31, 27, 53 и 30 лет, доставили в местную больницу. Они скончались от полученных травм, не приходя в сознание, несмотря на оказанную медицинскую помощь.