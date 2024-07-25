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Смертельное ДТП в Каракалпакстане унесло жизни восьми человек. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Столкновение автомобилей Lacetti и Cobalt произошло в Кунградском районе Каракалпакстана. В результате аварии погибло восемь человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Вечером 22 июля в Кунградском районе Каракалпакстана Lacetti под управлением 30-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался в Cobalt, которым управлял 23-летний водитель. В результате столкновения Cobalt загорелся. Оба водителя и 49-летний пассажир Lacetti погибли на месте.

Четырех пассажиров Cobalt, жителей Кунградского и Муйнакского районов в возрасте 31, 27, 53 и 30 лет, доставили в местную больницу. Они скончались от полученных травм, не приходя в сознание, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Следственное управление МВД Каракалпакстана возбудило уголовное дело по статье 266 части 3 пункта «а» (Нарушение правил безопасности движения, повлекшее человеческие жертвы), ведется расследование.