Мошенники вытянули из профессора СПбГУ почти 1,8 млн рублей

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета стала жертвой мошенников. Аферист позвонил 74-летней женщине 26 июля и, представившись сотрудником крупного банка, сообщил, что ее деньгами пытаются завладеть неизвестными. Таким образом собеседник убедил доктора медицинских наук перевести почти 1,8 млн рублей на якобы безопасный счет. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Заведующая кафедрой по указке звонившего перевела на неизвестный счет 1 795 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, — добавил источник.
Также крупной суммы лишилась 86-летняя петербурженка. Она поверила в слова якобы сотрудника департамента ФСБ, который 12 июля по телефону рассказал пенсионерке об утечке данных. Женщину под предлогом сохранности сбережений убедили передать курьеру 2,6 млн рублей. Правоохранители подозревают в этом преступлении 18-летнего жителя Шушар, которого задержали 24 июля за аналогичные действия.