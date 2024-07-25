Мошенники вытянули из профессора СПбГУ почти 1,8 млн рублей

Также крупной суммы лишилась 86-летняя петербурженка. Она поверила в слова якобы сотрудника департамента ФСБ, который 12 июля по телефону рассказал пенсионерке об утечке данных. Женщину под предлогом сохранности сбережений убедили передать курьеру 2,6 млн рублей. Правоохранители подозревают в этом преступлении 18-летнего жителя Шушар, которого задержали 24 июля за аналогичные действия.