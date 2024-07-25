В Пермском крае двухлетний ребёнок госпитализирован с ожогами после пожара

Ребёнок в возрасте двух лет был госпитализирован с ожогами после пожара в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.
Инцидент с пострадавшим ребёнком случился в Нытве 24 июля. Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в 19:40. На место происшествия были направлены 19 человек личного состава и шесть единиц техники.
Прибывшие подразделения выяснили, что в квартире загорелась мебель. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев, однако, при возгорании пострадал двухлетний ребёнок.
«До прибытия подразделений из квартиры был выведен ребёнок двух лет (спасён). К сожалению, он получил ожоги и госпитализирован», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным ведомства, предварительной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электрооборудования.