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В Пермском крае двухлетний ребёнок госпитализирован с ожогами после пожара

Происшествие случилось в Нытве 24 июля.

Ребёнок в возрасте двух лет был госпитализирован с ожогами после пожара в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.

Инцидент с пострадавшим ребёнком случился в Нытве 24 июля. Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в 19:40. На место происшествия были направлены 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

Прибывшие подразделения выяснили, что в квартире загорелась мебель. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев, однако, при возгорании пострадал двухлетний ребёнок.

«До прибытия подразделений из квартиры был выведен ребёнок двух лет (спасён). К сожалению, он получил ожоги и госпитализирован», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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