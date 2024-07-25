Геологическое судно перевернулось в Татарском проливе в Хабаровском крае

В Татарском проливе у берегов Ванинского района перевернулось маломерное судно геологов «Аврора МПБП 58», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Инцидент произошел в ночное время.



В связи с тем, что в тёмное время суток геологические изыскательные работы, которые проводит экипаж, не ведутся, понтон поставили на стоянку в бухте Чум, закрепив на подпорные столбы. По предварительным данным, один из них по неизвестным причинам надломился, в результате чего «Аврора» опрокинулась.



Людей в этот момент на борту не было, никто не пострадал. Потери понтона и находившегося на нем имущества тоже удалось избежать.