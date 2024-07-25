В Красноярске мужчина избил собаку в лифте и выбросил кота из окна

В Красноярске полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с домашними животными. Об этом сообщили в региональном МВД.
В полицию поступило заявление, что в доме по улице Ольховая, 21 в лифте мужчина избил собаку. Также поступила информация о жестоком обращении с котом со стороны подозреваемого. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения. Сообщается, что кота мужчина сбросил с девятого этажа.
Правоохранители устанавливают личность, подозреваемого, опрашивают соседей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось о том, что в красноярске кот породы мейн-кун выпрыгнул из окна седьмого этажа и разбил машину. Сам кот также пострадал.