В Красноярске мужчина избил собаку в лифте и выбросил кота из окна

В полицию поступило заявление, что в доме по улице Ольховая, 21 в лифте мужчина избил собаку. Также поступила информация о жестоком обращении с котом со стороны подозреваемого. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения. Сообщается, что кота мужчина сбросил с девятого этажа.