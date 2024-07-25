Два катера и четыре беспилотника: в Крыму отбили террористическую атаку Киева

В ночь на четверг, 25 июля, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого киевский режим использовал беспилотники. Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Курской и три — над Белгородской. Кроме того, четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом и акваторией Черного моря.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.