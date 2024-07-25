Два катера и четыре беспилотника: в Крыму отбили террористическую атаку Киева

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого киевский режим использовал беспилотники. Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Курской и три — над Белгородской. Кроме того, четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом и акваторией Черного моря.