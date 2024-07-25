В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании “Скорпион” в промзоне города Харькова. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.