Фонтан высотой в пять этажей забил на проспекте Испытателей

Жители домов №№ 26 и 28, корпус 2, по проспекту Испытателей были удивлены, когда во дворе неожиданно забил фонтан высотой в несколько этажей. Об этом около 16:00 в среду, 24 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.