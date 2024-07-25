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Фонтан высотой в пять этажей забил на проспекте Испытателей

Прорыв произошел днем 24 июля во время гидравлических испытаний, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Жители домов №№ 26 и 28, корпус 2, по проспекту Испытателей были удивлены, когда во дворе неожиданно забил фонтан высотой в несколько этажей. Об этом около 16:00 в среду, 24 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Причиной прорыва, предположительно, стали неполадки на трубопроводе. О пострадавших не сообщалось.

Прорыв произошел днем 24 июля во время гидравлических испытаний, сообщили в ГУП «ТЭК СПб». Трубопровод диаметром 159 мм не прошел проверки на прочность во время гидравлических испытаний. В 16:00 вытекание было локализовано.

Изношенный участок трубопровода будет отремонтирован после завершения испытаний, которые продлятся до 00:00 26 июля.

ЖКХ