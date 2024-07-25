В Воронеже камера сняла падение лифта в многоэтажке в ЖК «‎Европейский»

«Когда-то давно занимался ремонтом лифтов, советских, конечно. Так вот, там 10-кратный запас прочности и столько систем безопасности, что он чаще клинил на ловителях при резких движениях, а чтобы падал, вообще такого не помню. Отсюда вопрос — что можно в конструкции лифта настолько сэкономить, чтобы он мог упасть?!».