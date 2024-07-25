Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже камера сняла падение лифта в многоэтажке в ЖК «‎Европейский»

За 20 минут до ЧП из лифта вышел курьер.

Источник: Аргументы и факты

Лифт рухнул в шахту в многоэтажке в ЖК «Европейский» на улице Станкевича в Воронеже, ролик с камер видеонаблюдения опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Инцидент случился в среду, 24 июля. За 20 минут до ЧП из лифта вышел курьер — чудом удалось избежать трагического исхода.

По постом обеспокоенные воронежцы оставили десятки комментариев:

«Повезло парню, второй день рождения!».

«Живу на 11 этаже. Каждый раз захожу в лифт с тревогой».

«Жутко. Не дай Бог!! Надо обязать устанавливать качественные лифты и нести потом ответственность за них!».

«Плюс ещё одна фобия».

«Работал курьером, как же страшны лифты, осо6енно в развалюху когда заходишь и все шатается и скрежет».

«Когда-то давно занимался ремонтом лифтов, советских, конечно. Так вот, там 10-кратный запас прочности и столько систем безопасности, что он чаще клинил на ловителях при резких движениях, а чтобы падал, вообще такого не помню. Отсюда вопрос — что можно в конструкции лифта настолько сэкономить, чтобы он мог упасть?!».

несчастный случай