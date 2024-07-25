Пермская чиновница не смогла оспорить в краевом суде приговор за гибель пенсионерки от укусов собак

«В результате чего Муравьева не занималась регулированием численности безнадзорных животных, и задача по предотвращению покусов людей собаками перед ней не ставилась. Поскольку в соответствии с действующим законодательством как на 2020 год, так и сейчас отлов собак без заявок запрещен, и законодатель допускает их нахождение на улице города, т.е. допускает проявление агрессии в отношении людей. При этом в ходе разбирательств было установлено, что администрация Перми предпринимала все возможные меры по уменьшению безнадзорных животных, что подтверждается научно-исследовательской работой, проведенной учеными ПГНИУ: поголовье безнадзорных собак было уменьшено, а все показатели работы в части регулирования безнадзорных животных перевыполнены», — рассказал Бурылов.