Пермская чиновница не смогла оспорить в краевом суде приговор за гибель пенсионерки от укусов собак

«Сторона защиты будет обжаловать очередное, 8 по счету, судебное решение по данному уголовному делу, так как с решением Ленинского районного суда и Пермского краевого суда не согласны», — рассказал «ФедералПресс» адвокат Алексей Бурылов, отметив, что он и его подзащитная готовы идти вплоть до Верховного суда РФ.
Он пояснил, что в ходе судебных разбирательств было установлено, что на вменяемый Ольге период совершения преступления у нее, во-первых, отсутствовали соответствующие должностные обязанности, а во-вторых, она была ограничена в организационно-распорядительных функциях в соответствии с принимаемыми решениями вышестоящего руководства.
«В результате чего Муравьева не занималась регулированием численности безнадзорных животных, и задача по предотвращению покусов людей собаками перед ней не ставилась. Поскольку в соответствии с действующим законодательством как на 2020 год, так и сейчас отлов собак без заявок запрещен, и законодатель допускает их нахождение на улице города, т.е. допускает проявление агрессии в отношении людей. При этом в ходе разбирательств было установлено, что администрация Перми предпринимала все возможные меры по уменьшению безнадзорных животных, что подтверждается научно-исследовательской работой, проведенной учеными ПГНИУ: поголовье безнадзорных собак было уменьшено, а все показатели работы в части регулирования безнадзорных животных перевыполнены», — рассказал Бурылов.
Адвокат обратил внимание еще на два момента. В материалах уголовного дела нет доказательства, что потерпевшая погибла от покусов безнадзорных собак, поскольку на месте происшествия были обнаружены собаки, на которых не было следов крови, а специалисты не могут прийти к однозначному выводу, какие собаки там находились — дворовые или безнадзорные. Кроме того, ранее Муравьеву дважды оправдали, и эти решения подтверждены судом апелляционной инстанции.
По словам адвоката, эти обстоятельства говорят о том, что не могла быть допущена судебная ошибка четырьмя судьями, а только лишь после повторной отмены приговоров Кассационной инстанции был вынесен обвинительный приговор. Это свидетельствует о том, что вышестоящие суды фактически указывают нижестоящим, какое должно быть вынесено решение, что противоречит действующему законодательству, сделал вывод Алексей Бурылов.
Напомним, 8 апреля Муравьеву осудили за халатность, повлекшую смерть человека. После этого сотрудница мэрии и ее адвокат подали апелляционную жалобу в краевой суд.
Происшествие, ставшее причиной многолетнего преследования Муравьевой, случилось в марте 2020 года, когда в Мотовилихинском районе Перми нашли тело 58-летней Татьяны Емельяновой. На погибшей были следы укусов собак. Позже в отношении Ольги Муравьевой возбудили уголовное дело, обвинив ее в халатности.
В ходе судебных заседаний прокуратура утверждала, что трагедия произошла из-за бездействия Муравьевой, которая якобы допустила увеличение численности безнадзорных собак в микрорайоне. Однако сторона защиты на протяжении нескольких лет приводила аргументы, что следствие не смогло доказать причинно-следственную связь между действиями Муравьевой и гибелью женщины.
В декабре прошлого года дело вернули на новое рассмотрение.