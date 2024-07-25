Незаконная рубка деревьев в Киренском районе нанесла ущерб в 60 млн рублей

Лесному фонду Иркутской области был нанесен ущерб в 60 миллионов рублей. Это произошло, когда прикрываясь необходимыми мероприятиями по уборке ветровала в Киренском районе незаконно вырубили более 3,6 тысяч деревьев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
— Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. На их основании следователями МВД заведено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере), оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ, — пояснили правоохранители.
Теперь прокуратура проконтролирует ход расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки потушили десяток лесных пожаров. Пламя получилось усмирить сразу в двух муниципальных образованиях. При этом огонь продолжает бушевать на 14 участках.