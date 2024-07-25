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В Ростове на Буденновском произошло ДТП с электробусом

ДТП с участием «Газели», электробуса и легкового автомобиля произошло в Ростове.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области. 24 июля в 16:10 25-летний водитель «Приоры» в районе дома № 68 на Буденновском врезался в припаркованную «Газель». От удара легковушку отбросило на электробус. В результате аварии травмы получили водитель «Приоры» и его 20-летняя пассажирка. В электробусе во время ДТП находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.