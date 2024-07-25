В Перми движение трамваев остановилось из-за лежащего на путях мужчины

Движение трамваев в Перми остановилось из-за лежащего на путях мужчины, сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.
Инцидент произошёл в краевой столице утром 25 июля. В телеграм-канале «ЧП Пермь» была опубликована фотография лежащего на трамвайных путях мужчины. Автор фото утверждал, что пермяка сбил трамвай на остановке «Улица 1905 года». В 8:32 в телеграм-канале «Пермский транспорт» сообщили, что трамваи № 4 и 8 задерживаются в Мотовилихинском районе из-за неполадок на линии.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в департаменте транспорта Перми. В ведомстве опровергли сообщение об аварии.
«Сегодня в 8:10, в районе остановки “Улица 1905 года” пешеход переходил трамвайные пути в неположенном месте. По предварительной информации, он оступился, упал и ударился об асфальт. При этом столкновения с трамваем не было», — рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе. Когда водитель трамвая заметил упавшего пермяка, он вызвал скорую помощь. На месте бригада осмотрела пешехода и помогла ему. Госпитализировать пострадавшего мужчину не потребовалось. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Движение трамваев восстановили в 8:53.
Департамент транспорта напомнил жителям краевой столицы о необходимости соблюдать правила дорожного движения.