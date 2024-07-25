В Перми движение трамваев остановилось из-за лежащего на путях мужчины

«Сегодня в 8:10, в районе остановки “Улица 1905 года” пешеход переходил трамвайные пути в неположенном месте. По предварительной информации, он оступился, упал и ударился об асфальт. При этом столкновения с трамваем не было», — рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе. Когда водитель трамвая заметил упавшего пермяка, он вызвал скорую помощь. На месте бригада осмотрела пешехода и помогла ему. Госпитализировать пострадавшего мужчину не потребовалось. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. Движение трамваев восстановили в 8:53.