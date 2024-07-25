У экс-главы свердловского УЭБиПК Дьякова арестовали имущество на 400 млн рублей

Напомним, в мае Андрей Дьяков был арестован по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Он заявлял, что его обвиняют в получении взятки за возмещение НДС из бюджета в размере 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который был арестован по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). На процессе по избранию меры пресечения обвиняемый рассказал, что Алексей Шахмаев оговорил его, чтобы «спасти свой бизнес». На прошлой неделе Дьякова уволили с занимаемой должности.