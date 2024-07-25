У экс-главы свердловского УЭБиПК Дьякова арестовали имущество на 400 млн рублей

Квартира в элитном ЖК «Ривьера», в которой проживал полицейский (была записана на мать), имеет стоимость 170 млн руб. Помимо недвижимости, у него и членов его семьи был обнаружен парк престижных машин, в том числе два автомобиля BMW X7, Volkswagen Touareg, Lexus LX 470 и Audi Q8. Кроме того, в ходе обысков у Андрея Дьякова обнаружили крупные суммы в рублях и долларах, а также изъяли коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в 500 тыс. руб.
Часть активов на 100 млн руб. уже арестована по ходатайству следствия судом, другие также вскоре блокируют для погашения штрафов. Следствие подозревает, что офицер получал взятки от разных предпринимателей.
Напомним, в мае Андрей Дьяков был арестован по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Он заявлял, что его обвиняют в получении взятки за возмещение НДС из бюджета в размере 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который был арестован по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). На процессе по избранию меры пресечения обвиняемый рассказал, что Алексей Шахмаев оговорил его, чтобы «спасти свой бизнес». На прошлой неделе Дьякова уволили с занимаемой должности.