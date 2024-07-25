Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье пьяный водитель сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП: Его вскоре задержали — он мирно спал за рулем

Виновнику аварии грозит крупный штраф, лишение прав и административный арест.

Источник: МВД Приднестровья

ДТП произошло в Слободзее 23 июля примерно в 21:20. Иномарка двигалась по ул. Ленина. На пересечении с улицей Межевой водитель сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении по краю проезжей части дороги. После столкновения автомобилист продолжил движение и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По горячим следам наряд ДПС Слободзейского РОВД обнаружил машину в центре Карагаша. Водитель, 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения (взята биопроба), спал за рулём.

Пострадавшая (27 лет) получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины по всему телу. Сейчас она в отделении смешанных травм РКБ. Там под присмотром врачей пробудет несколько дней, пройдёт более детальное обследование.

Будет ли водитель привлечён к уголовной ответственности, покажет судебно-медицинское заключение о степени тяжести телесных повреждений, причинённых пострадавшей. Однозначно он понесёт админнаказание.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде он заплатит штраф и будет лишён водительских прав на срок до двух лет. Ко всему, за то, что покинул место ДТП ему грозит штраф или админарест до 15 суток.