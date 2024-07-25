Пять человек пострадали в массовом ДТП в Кстове 24 июля

— Около 19:30 на проспекте Победы столкнулись три иномарки. Водитель автомобиля JAC не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Киа» и «Хендай». В результате последний развернуло, и он совершил наезд на пешехода, который шел пешком и вез с собой велосипед, — рассказали в дорожной полиции.