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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Кстове 24 июля

Там столкнулись три машины, одна из которых сбила пешехода.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовая авария с участием трех машин и пешехода произошла в городе Кстово вечером 24 июля, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

— Около 19:30 на проспекте Победы столкнулись три иномарки. Водитель автомобиля JAC не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Киа» и «Хендай». В результате последний развернуло, и он совершил наезд на пешехода, который шел пешком и вез с собой велосипед, — рассказали в дорожной полиции.

В аварии пострадали водитель и пассажир в автомобилях JAC и «Киа», а также пешеход. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.