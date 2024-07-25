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Бездомный мужчина пытался украсть дорогой телефон у омички

На крики женщины сбежались прохожие.

Источник: Комсомольская правда

В Омске бездомный мужчина попытался ограбить мимо проходящую женщину. Мужчина хотел выхватить дорогостоящий телефон омички, однако та оказала сопротивление.

Стоимость телефона потерпевшей — 108 тыс. рублей. При неудачной попытки кражи 40-летняя женщина стала кричать, что привлекло внимание прохожих. Неравнодушные омичи смогли задержать бездомного мужчину.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Украсть у женщины телефон он пытался в пьяном виде.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ («грабеж»). Ему грозит до 4 лет колонии.